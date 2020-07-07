جورجيا الأمريكية تعلن الطوارئ وتنشر الحرس الوطني في أتلانتا

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية براين كيمب، فرض حالة الطوارئ ونشر الحرس الوطني في عاصمة الولاية أتلانتا، على خلفية أعمال العنف والشغب المتواصلة منذ أسابيع.

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ويسمح مرسوم وقعه كيمب بهذا الخصوص بنشر ما يصل إلى ألف عنصر من الحرس الوطني في المدينة.

وأشار كيمب إلى أن أعمال الشغب والعنف مستمرة في الولاية منذ عدة أسابيع حيث تتفاقم وتتسع رقعتها.

وأصيب 30 شخصا توفي 5 منهم لاحقا نتيجة حوادث إطلاق نار شهدتها جورجيا في نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة WSB-TV Atlanta عن مكتب حاكم الولاية أن كيمب أمر قوات من الحرس الوطني بحماية المباني الحكومية ومقار الشرطة وقصر الحاكم ومبنى مركز جورجيا الدولي للمؤتمرات.

Kemp Declares State of Emergency, Activates 1,000 Troops to Protect Georgians https://t.co/GF4p9l7NcW — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) July 6, 2020

كما كلف الحرس بتسيير دوريات في المناطق المذكورة فيما سيتم إرسال عناصر من قوات الولاية إلى شوارع المدينة.

وكان حاكم جورجيا قال عبر "تويتر" في 6 يوليو الجاري: "هذا الاتجاه الأخير نحو تخطي أطر القانون أمر شائن وغير مقبول. يحتاج سكان جورجيا بمن فيهم الذين يرتدون الزي العسكري إلى الحماية من الجريمة والعنف بينما نحن على استعداد لمساعدة القادة المحليين في استعادة السلام والحفاظ على النظام العام، لكننا لن نتردد في اتخاذ إجراءات من دونهم".

This recent trend of lawlessness is outrageous & unacceptable. Georgians, including those in uniform, need to be protected from crime & violence. While we stand ready to assist local leaders in restoring peace & maintaining order, we won’t hesitate to take action without them. https://t.co/NTacEm4v7o — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) July 6, 2020

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على نشر قناة WSB-TV Atlanta خبرا مفاده أن مواطنا عمره 53 عاما قتل بطلقة نارية قرب مطعم فينديز المحترق، بعد مرور 24 ساعة فقط على مقتل طفل عمره 8 سنوات على بعد ياردات معدودة من المكان.

المصدر: وكالات