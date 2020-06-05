أمريكا.. قرار قضائي بشأن مقتل الشاب أحمد

وجد قاضي محكمة الصلح الأمريكية والاس هاريل أن هناك أدلة كافية على القضايا المرفوعة ضد جريج وترافيس ماك مايكل وويليام "رودي" بريان للمضي قدما بقضية مقتل أحمد أربيري، وهو رجل أسود.

وعلمت المحكمة الخميس أن أحد الرجال البيض المتهمين بقتل أحمد أربيري، وهو رجل أسود كان أعزلا، في جورجيا استخدم وصفا عنصريا بعد إطلاق النار على الرجل وقبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

ونقل العميل الخاص ريتشارد ديال، وهو محقق عن الادعاء، عن ويليام بريان قوله إن ترافيس مكمايكل تلفظ بالتعبير العنصري بعد إطلاق النار على أربيري في فبراير شباط. وبريان ومكمايكل متهمان في القضية.



وقال ديال في شهادته أمام المحكمة "قال السيد بريان إنه بعد إطلاق النار قبل وصول الشرطة، بينما كان السيد أربيري على الأرض، سمع ترافيس مكمايكل وهو يقول‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬زنجي لعين".



يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة مراسم جنازة جورج فلويد (46 عاما) لمدة ستة أيام وتقام عبر ثلاث ولايات. وقالت وسائل إعلام إنه ستقام مراسم أيضا يوم السبت في مقاطعة هوك بولاية نورث كارولاينا حيث تعيش شقيقة فلويد، وفي هيوستون يوم الاثنين بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه فلويد. كما ستقام جنازة يوم الثلاثاء تشمل قداسا خاصا في موقع لم يعلن عنه.

المصدر: وكالات