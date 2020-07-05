أردوغان: أحبطنا كافة المكائد والمؤامرات ضد تركيا في الشرق الأوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن بلاده نجحت في إفشال جميع المؤامرات الموجهة ضدها في المنطقة.

وذكر أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته من إسطنبول عبر الفيديو في مراسم افتتاح محطات طاقة كهرومائية في عدد من الولايات التركية: "أحبطنا كافة المكائد والمؤامرات التي تحاك ضدنا في شرق المتوسط".

ولفت الرئيس التركي إلى إطلاق أنقرة عمليات البحث والتنقيب في البحر الأسود مؤخرا، متعهدا بمواصلتها، وتابع: "لن نتهاون مع المساس بحقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي في هذا الخصوص".

كما تطرق إلى البرنامج النووي التركي، قائلا إن أول مفاعل في محطة "آق قويو" للطاقة النووية سيدخل الخدمة عام 2023 "إن شاء الله".

وشدد على أن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في البلاد وتوفير بنية متوازنة لمحفظتها في مجال الطاقة.

وكانت تركيا قد وقعت في ديسمبر 2010 اتفاقا مع روسيا تصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار للتعاون في إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في ولاية مرسين جنوب البلاد.

المصدر: الأناضول