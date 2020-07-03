أم شابة توفيت نتيجة كوفيد-19 مباشرة بعد إنجابها توأما

حدثت قصة حزينة في ولاية ساو باولو البرازيلية حيث توفيت شابة تدعى لاريسا بلانكو ( وعمرها 24 عاما) نتيجة إصابتها بمرض كوفيد-19، وذلك مباشرة بعد ولادتها لتوأم من الأطفال.

ونقلت صحيفة " ميرور"، عن زوجها دييغو رودريغيز، قوله إن الاختبار أظهر إصابة زوجته الشابة بكوفيد -19، قبيل حلول موعد الولادة، في 12 يونيو. وبعد أسبوعين شعرت بتدهور صحتها، وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة بوتوكاتو.

في 27 يونيو، أنجبت الشابة ولدين، ثم بدأت تعاني من نزيف شديد، وكانت في حاجة إلى نقل الدم. حاول الأطباء إنقاذ حياة الأم الشابة، لكن جسد المرأة على خلفية عواقب المرض، لم يتحمل وتوقف قلبها.

اعترف الرجل للصحافيين بأن اليأس يملأ نفسه، لكن "الرب أبقى ملاكين صغيرين إلى جانبي يجب علي الاعتناء بهما".

وأضاف دييغو: "كنت أبكي عندما رأيتهما لأول مرة، كان ذلك أجمل أمر في حياتي".

يرقد الأب حاليا مع توأميه في المستشفى، علما أنه كان أيضا مصابا بكوفيد -19، لكنه لم يعد ناقلا للعدوى.

المصدر: kp.ru