 
مباشر

أم شابة توفيت نتيجة كوفيد-19 مباشرة بعد إنجابها توأما

أخبار العالم

أم شابة توفيت نتيجة كوفيد-19 مباشرة بعد إنجابها توأما
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8at

حدثت قصة حزينة في ولاية ساو باولو البرازيلية حيث توفيت شابة تدعى لاريسا بلانكو ( وعمرها 24 عاما) نتيجة إصابتها بمرض كوفيد-19، وذلك مباشرة بعد ولادتها لتوأم من الأطفال.

ونقلت صحيفة " ميرور"، عن زوجها دييغو رودريغيز، قوله إن الاختبار أظهر إصابة زوجته الشابة بكوفيد -19، قبيل حلول موعد الولادة، في 12 يونيو. وبعد أسبوعين شعرت بتدهور صحتها، وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة بوتوكاتو.

في 27 يونيو، أنجبت الشابة ولدين، ثم بدأت تعاني من نزيف شديد، وكانت في حاجة إلى نقل الدم. حاول الأطباء إنقاذ حياة الأم الشابة، لكن جسد المرأة على خلفية عواقب المرض، لم يتحمل وتوقف قلبها.

اعترف الرجل للصحافيين بأن اليأس يملأ نفسه، لكن "الرب أبقى ملاكين صغيرين إلى جانبي يجب علي الاعتناء بهما".

وأضاف دييغو: "كنت أبكي عندما رأيتهما لأول مرة، كان ذلك أجمل أمر في حياتي".

يرقد الأب حاليا مع توأميه في المستشفى، علما أنه كان أيضا مصابا بكوفيد -19، لكنه لم يعد ناقلا للعدوى.

المصدر: kp.ru 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا