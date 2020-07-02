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هبوط مروحية أمريكية اضطراريا في كوريا الجنوبية

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هبوط مروحية أمريكية اضطراريا في كوريا الجنوبية
AFP GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via
مروحية يو إتش 60 بلاك هوك
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أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون، أن مروحية تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد نفذت يوم الخميس هبوطا اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها من وسط سيئول.

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ونقلت وكالة "يونهاب" عن المسؤولين قولهم إن سبب الهبوط لا يزال قيد التحقيق.

وانطلقت مروحية "يو إتش-60 بلاك هوك" وعلى متنها خمسة أشخاص من حامية يونغسان في وسط سيئول، وكانت متجهة نحو القاعدة الأمريكية الكبيرة في مدينة بيونغ تيك على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة.

وأفادت القوات الأمريكية بأن عملية إصلاح المروحية جارية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين من كانوا على متنها أو المدنيين قرب موقع الهبوط.

المصدر: "يونهاب"

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