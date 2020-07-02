سيئول تعرب عن استعدادها لاستئناف الحوار بعد "إشارة إيجابية" من بيونغ يانغ

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ، إن بلادها تبذل جهودا كبرى لكي تعود كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار.

وأضافت أن "حكومة كوريا الجنوبية تراقب عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتحافظ على موقف الاستعداد الثابت وتركز جهودها على تفعيل للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا تمهيديا للجنة العسكرية المركزية لحزب "العمال" الحاكم، وقرر إلغاء خطط العمل العسكري التي اتخذتها كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية بسبب إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

وجاءت هذه الخطوة بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أن بيونغ يانغ حذرت من أنها ستتخذ سلسلة من الخطوات الانتقامية، بما في ذلك العمل العسكري ضد الجنوب بشأن قضية المنشورات.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن "تحرك كوريا الشمالية لتعليق خطط العمل العسكري هو سلوك إيجابي. يمكن اعتبار هذا التغيير بداية لإشارة إيجابية".

المصدر: وكالات