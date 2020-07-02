صحفي إسرائيلي يدعي أن طائرات بلاده دمرت موقعا نوويا في عمق إيران.. وإعلامي إيراني يسخر منه

زعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين أن طائرات "إف-16" إسرائيلية دمرت "معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران"، فيما سخر منه إعلامي إيراني شهير ودعاه إلى إطلاق "كذبة يستوعبها العقل".

وكتب كوهين عبر "تويتر" مساء أمس الأربعاء قبل إعلان طهران عن وقوع حادث بإحدى الوحدات قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران: "خاص وحصري من مصادر استخبارية غربية: إسرائيل قصفت معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران، ودمرته، وحالات تسمم إشعاعي وإجلاء للسكان من موقع الضربة وتعتيم شامل، وإيران استنجدت بخبراء روس للتعامل مع التلوث الإشعاعي".

وزعم كوهين أن "إسرائيل استخدمت طائرات "إف-16" أعادت التزود بالوقود في سماء دولة خليجية".

خاص وحصري من مصادر استخبارية غربية: اسرائيل قصفت معمل تخصيب اليورانيوم الاكبر في إيران، ودمرته، وحالات تسمم اشعاعي واجلاء للسكان من موقع الضربة وتعتيم شامل، وايران استنجدت بخبراء روس للتعامل مع التلوث الاشعاعي، اسرائيل استخدمت طائرات اف١٦ اعادت التزويد بالوقود في سماء دولة خليجية — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 1, 2020

واليوم رد عليه عبر "تويتر" أيضا لإعلامي الإيراني الشهير حسين دليريان المتخصص في الشؤون العسكرية، الذي سخر من تغريدة كوهين كاتبا: "طائراتكم اجتازت مائة مقر للدفاع الجوي والراداري وقامت بقصف منشأة نطنز؟! سوريا أسقطت طائرة إف 16 التابعة لكم بمنظومة إس-200!"

وأضاف دليريان: "عليكم أن تطلقوا كذبة يستوعبها العقل".

آخه با اف 16 صدتا سایت پدافندی و راداری رو رد کردید اومدید نطنز رو زدید؟!



لامصب، سوریه با اس 200 اف 16 سوفای شمارو سرنگون کرد، بعد شما صد تا رینگ و سایت پدافندی رو رد کردید اخه:))



یه دروغی بگید که بگنجه لاقل ... @EdyCohenpic.twitter.com/xSvmfCQZI9 — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) July 2, 2020

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ونشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صورة من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي صباح اليوم، فيما أكد المتحدث باسم الهيئة في وقت سابق أن المبنى الذي جرى فيه الحادث يقع في فناء محطة نطنز ولا يضم أنشطة نووية، مضيفا أن الحادث لم يؤثر على الأنشطة النووية في المفاعل.

كما نفي المتحدث ما يروج حول وجود تلوث نووي ناجم عن الحادث.

المصدر:RT