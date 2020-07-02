 
مباشر

نشر أول صورة من الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووي الإيرانية

أخبار العالم

نشر أول صورة من الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووي الإيرانية
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o83n

نشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صورة هي الأولى من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران صباح اليوم الخميس.

إقرأ المزيد
طهران تكشف عن وقوع حادث في محطة نطنز النووية
طهران تكشف عن وقوع حادث في محطة نطنز النووية

وفي وقت سابق اليوم قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي إن تخصيب اليورانيوم متواصل في منشأة نطنز النووية على الرغم من الحادث في إحدى وحدات المنشأة.

وأضاف: "لا صحة لما تروج له بعض وسائل الإعلام المعادية حول وجود تلوث نووي ناجم عن الحادث".

وحسب تصريحات سابقة لكمالوندي، فإن الحادث الذي وقع صباح اليوم، أدى إلى تضرر أجزاء من المبنى دون خسائر بشرية، ويجري الخبراء تحقيقا لمعرفة أسبابه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا