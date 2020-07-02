نشر أول صورة من الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووي الإيرانية

نشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صورة هي الأولى من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران صباح اليوم الخميس.

اولین تصویر منتشر شده از حادثه در یکی از سوله‌های در دست احداث مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن(نطنز)#سازمان_انرژ‌‌ی_اتمی_ايران#دیپلماسی_عمومی و #اطلاع‌_رسانی#AEOINEWSpic.twitter.com/ptn0yfnVrf — Atomic Energy Organization Of Iran (@aeoinews) July 2, 2020

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق اليوم قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي إن تخصيب اليورانيوم متواصل في منشأة نطنز النووية على الرغم من الحادث في إحدى وحدات المنشأة.

وأضاف: "لا صحة لما تروج له بعض وسائل الإعلام المعادية حول وجود تلوث نووي ناجم عن الحادث".

وحسب تصريحات سابقة لكمالوندي، فإن الحادث الذي وقع صباح اليوم، أدى إلى تضرر أجزاء من المبنى دون خسائر بشرية، ويجري الخبراء تحقيقا لمعرفة أسبابه.

المصدر: RT