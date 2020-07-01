سفير تركيا: فرنسا تتجاهل انتهاكات الإمارات ومصر في ليبيا

انتقد سفير تركيا لدى باريس، إسماعيل حقي موسى، سياسة فرنسا بشأن ليبيا، واتهمها بـ"الانحياز" وغض الطرف عن انتهاكات حظر تصدير الأسلحة من قبل الإمارات ومصر لصالح قوات المشير حفتر.

وقال السفير التركي في جلسة لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: "الحظر يُنتهك كل يوم من الحدود المصرية... وكل يوم هناك طلعات جوية من الإمارات إلى ليبيا. لماذا لا يتم طرح الأسئلة؟".

وأضاف: "نعتقد أنهم يتعاملون مع الأمر بشكل انتقائي، مما يعزز الدعم المقدم للسيد حفتر في الشرق".

المصدر: رويترز