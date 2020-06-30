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كورونا.. تضاعف الإصابات في 10 ولايات أمريكية على الأقل

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كورونا.. تضاعف الإصابات في 10 ولايات أمريكية على الأقل
Reuters /FW1F/Andrea Ricci
تدابير احترازية ضد كورونا في تكساس بالولايات المتحدة
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الضعف شهر يونيو في 10 ولايات أمريكية على الأقل، من بينها فلوريدا وتكساس، وفقا لإحصائيات قدمتها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.

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وشهدت ولاية أريزونا أكبر قفزة في الإصابات الجديدة هذا الشهر بزيادة قدرها 294 بالمئة، تتبعها ولايتا كارولينا الجنوبية وأركنساس، كما تجاوزت الإصابات الضعف في كل من ألاباما ونيفادا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما ويوتاه.

في المقابل شهدت نيويورك، التي كانت بؤرة للفيروس في وقت سابق، زيادة بـ6 بالمئة فقط في عدد الإصابات شهر يونيو، وهي أدنى نسبة زيادة في البلاد، تحققت بعد إجراءات حجر وتباعد اجتماعي صارمة.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين مؤخرا.

المصدر: وكالات

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