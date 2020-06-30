الولايات المتحدة.. الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز الـ40 ألفا مجددا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الاثنين أكثر من 41.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 29 يونيو 41556 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 38845 إصابة أعلنت عنها أمس و42597 إصابة السبت و45255 إصابة الجمعة (أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة).

ورصدت الجامعة 337 وفاة جديدة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير، مقابل 264 وفاة أمس و500 وفاة السبت و629 وفاة يوم الجمعة.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 2682897 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 129544 حالة وفاة و705203 حالات شفاء.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين مؤخرا.

المصدر: RT