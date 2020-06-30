إيران.. هجوم يستهدف مركبات للحرس الثوري وإصابة ضابط

أفادت وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية بوقوع هجوم إرهابي استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري في منطقة كورين في إقليم سيستان و بلوشيستان، أسفر عن جرح قائد الحرس الثوري في كورين.

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وقال فداء حسين ملكي النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "هجوم نفذه تنظيم جيش العدل الإرهابي أثناء مرور سيارتين تابعتين للحرس الثوري، حيث انفجرت إحدى القنبلتين اللتين تم زرعهما على الطريق أثناء عبور سيارتين تضمان قوات من الحرس الثوري".

ولفت النائب إلى أن هذا الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص سوى أنه أدى إلى إصابة قائد الحرس الثوري في كورين بجروح.

ونفى صحة الأنباء المتداولة التي تحدثت عن أسر بعض عناصر قوات الحرس الثوري.

إلى ذلك أفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق من اليوم بهجوم إرهابي استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري، في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان.

المصدر: RT