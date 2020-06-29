مراكز مكافحة الأمراض: نحو 2.55 مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و545 ألفا و250.

وأضافت المراكز الأمريكية أنها سجلت زيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بـ885 حالة إلى 126369 وفاة.

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ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 28 يونيو مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

جدير بالذكر أن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك انتقد من جديد يوم الاثنين، طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع جائحة فيروس كورونا قائلا "إن البيت الأبيض ظل في حالة إنكار في بداية تلك الأزمة الصحية العامة وإنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في العديد من الولايات الأمريكية والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأفاد كومو بأن تركيز ترامب على إعادة فتح الاقتصاد كان مضللا وأنه أدى إلى نتائج عكسية.

المصدر: رويترز