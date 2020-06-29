حاكم نيويورك: على ترامب إصدار أمر تنفيذي لإلزام الناس بوضع كمامات

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، يوم الاثنين، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يلزم السكان بوضع كمامات في الأماكن العامة.

وأضاف أندرو كومو في إفادة صحفية، أنه على ترامب "أن يكون قدوة" ويضع هو نفسه كمامة، مضيفا: "الولايات الأخرى بدأت للتو فعل ذلك الآن".

وصرح بأن الولايات التي كانت معترضة، والحكام الذين قالوا لا نحتاج لفعل ذلك زعما بأن الكمامات غير فعالة، بدأوا الآن يغيرون موقفهم تماما.

وتابع قائلا: "فليكن لدى الرئيس نفس الشعور ويفعل ذلك في شكل أمر تنفيذي".

وانتقد كومو من جديد طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع جائحة فيروس كورونا قائلا "إن البيت الأبيض ظل في حالة إنكار في بداية تلك الأزمة الصحية العامة وإنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في العديد من الولايات الأمريكية والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأفاد كومو بأن تركيز ترامب على إعادة فتح الاقتصاد كان مضللا وأنه أدى إلى نتائج عكسية.

المصدر: رويترز