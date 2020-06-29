سناتور‭ ‬جمهوري: محاولات داخل الكونغرس الأمريكي لإحياء النقاش حول إصلاح الشرطة

قال السناتور الجمهوري الأمريكي تيم سكوت، يوم الأحد، إن مشرعين سيحاولون هذا الأسبوع إحياء الجهود الرامية إلى سن تشريع لإصلاح الشرطة في الكونغرس.

وجاء ذلك بعد أن تحولت خطوات معالجة سوء سلوك الشرطة بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد إلى مشاحنات حزبية.

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وأضاف سكوت، وهو الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ ومقدم مشروع قانون الإصلاح الجمهوري الذي رفضه الديمقراطيون الأسبوع الماضي، أنه سيجتمع في الأيام المقبلة مع مشرعين ديمقراطيين صاغوا مشروع قانون أقره مجلس النواب الخميس الماضي.

واقترح سكوت إيجاد حل وسط فيما يتعلق بشرط للديمقراطيين لإلغاء الحصانة القانونية للشرطة كان يمثل عقبة رئيسية.

وقال سكوت في تصريح لشبكة "سي إن إن": "إذا كان هناك طريق إلى الأمام، يجب أن نجده".

وأثارت وفاة فلويد في 25 مايو، بعد أن جثا شرطي في منيابوليس على رقبته، احتجاجات عالمية استمرت لأسابيع على وحشية الشرطة كما أججت مشاعر قوية لدى الرأي العام بضرورة إجراء إصلاحات فعالة للشرطة الأمريكية، لكن جهود التوصل إلى اتفاق تشريعي في الكونغرس تعثرت بسبب مشاحنات سياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وشملت المشاحنات الرئيس دونالد ترامب الذي أثار ذعرا جديدا يوم الأحد بإعادة نشره لتغريدة تضمنت مقطعا مصورا صرخ فيه أحد أنصاره بعبارة "قوة البيض!"، وحذف الفيديو لاحقا من حسابه.

المصدر: رويترز