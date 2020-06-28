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ترامب يحذف تغريدة تضمنت مقطع فيديو من مؤيد يصيح "القوة البيضاء" (صور + فيديو)

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ترامب يحذف تغريدة تضمنت مقطع فيديو من مؤيد يصيح
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر" تضمنت مقطع فيديو يظهر أحد أنصاره وهو يهتف "القوة البيضاء"، وهي عبارة غالبا ما يستخدمها المتعصبون البيض.

والفيديو الذي نشره ترامب في وقت سابق يوم الأحد، لم يعد يظهر في صفحته.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لم يسمع محتوى شريط فيديو المثير للجدل وقد وثق أحد مساندي ترامب وهو يصرخ "القوة البيضاء".

هذا، وتمكن مدونون ومغردون من توثيق وتسجيل ما نشره الرئيس الأمريكي وأعادوا نشر الفيديو الذي حذفه من صفحته.

المصدر: RT + رويترز

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