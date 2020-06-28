يمني صديق منفذ هجوم غلاسكو السوداني يكشف معلومات جديدة عن الحادث

كشف طالب اللجوء اليمني، عبد الناصر سراج، 22 عاما، أن منفذ هجوم الطعن في اسكتلندا، السوداني، بدر الدين آدم، كان صديقه المقرب وقد أخبره بخطته قبل يومين من ليلة الهجوم.

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وقال سراج، إن آدم الذي نفذ عملية طعن في فندق "بارك إن" في مدينة غلاسكو، كان يعاني من مشاكل نفسية، لكنه كان بشوشا، مضيفا أنه "صدم عند رؤيته يقف بسكين ويطعن كل من تطاله يده".

وكشف أنه أجرى معه محادثة قبل ليلتين من الهجوم، وقد أخبره آدم أنه سئم من الوضع في الفندق الذي يضم نحو 100 طالب لجوء منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، وقال له إنه موجود في الفندق منذ ثلاثة أشهر، ولم يدخل غرفته شعاع من ضوء الشمس، وكان غاضبا جدا من ذلك.

وقال سراج: "أعتقد أنه كان يعاني من مرض عقلي على مدى الأشهر الثلاثة، وكان يعاني من مشاكل في المعدة أيضا، واضطر إلى دخول العزل لمدة 20 يوما ولم يكن هناك ضوء في غرفته، لم يعجبه الطعام وسئم".

وكشف أن بدر الدين آدم قد غير رأيه بشأن طلب اللجوء، وأراد العودة إلى السودان، مضيفا أن آدم "لم يكن يتحدث الكثير من الإنجليزية وكان لديه القليل من الأصدقاء، وقال لي إنه يريد العودة إلى الوطن، ولم يعد يريد البقاء هنا بعد الآن".

وكانت الشرطة الاسكتلندية، أعلنت السبت، أنها قتلت بدر الدين آدم بالرصاص، بعد قيامه بحادث طعن يوم الجمعة، في محيط فندق "بارك إن" في شارع جورج ويست.

وأصيب في الحادث ستة أشخاص آخرين، من بينهم ضابط شرطة، نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: ديلي مايل+ وكالات