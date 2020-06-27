يحمل الجنسية العربية.. شرطة اسكتلندا تكشف عن هوية رجل قتلته بالرصاص في هجوم غلاسكو

أعلنت الشرطة في اسكتلندا يوم السبت، عن أن الرجل الذي قتله رجال الأمن بالرصاص خلال هجوم بسكين في مدينة غلاسكو، هو بدر الدين عبد الله آدم، سوداني الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما.

وتعرض 6 أشخاص من بينهم شرطي للطعن في فندق بوسط المدينة يوم الجمعة، قبل قتل الجاني بالرصاص.

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وقالت الشرطة إنها لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين ولا تتعامل مع الحادث على إنه إرهاب، وكان المهاجم هو الشخص الوحيد الذي لقي حتفه.

وكان ثلاثة من الأشخاص الآخرين الذين أصيبوا في الهجوم من طالبي اللجوء واثنان من العاملين بالفندق، وما زال المصابون الخمسة في المستشفى حالة أحدهم خطيرة ولكن مستقرة.

وقالت عدة وسائل إعلام بريطانية إن المهاجم كان يتصرف بعصبية وتظهر عليه علامات أنه يعاني من مشكلات صحية عقلية في الساعات السابقة للحادث، ولم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل.

ويستخدم الفندق الذي وقع فيه الهجوم لإيواء طالبي اللجوء خلال جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز