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ميركل: يجب الحوار مع روسيا نظرا لنفوذها في سوريا وليبيا

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ميركل: يجب الحوار مع روسيا نظرا لنفوذها في سوريا وليبيا
Reuters Annegret Hilse
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صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي الحوار مع روسيا، لأنها تتمتع بنفوذ كبير في سوريا وليبيا.

وفي حديث لوسائل إعلام بريطانية، اتهمت ميركل روسيا بإطلاق "حملات التضليل" واستخدام أساليب "الحرب الهجينة" لـ "زعزعة الاستقرار".

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وتابعت قائلة: "من جهة أخرى هناك أسباب جيدة لمواصلة الحوار البناء مع روسيا"، مضيفة أنه "في الدول مثل سوريا وليبيا بالقرب من أوروبا تتمتع روسيا بنفوذ استراتيجي هائل".

وأضافت: "وبالتالي سأواصل السعي إلى التعاون".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بممارستها أنشطة مزعزعة للاستقرار في أوروبا، مؤكدة استعدادها للحوار بشأن مختلف القضايا الملحة.

المصدر: الغارديان + وكالات

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