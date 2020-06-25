مصادر: ألمانيا تدرس الرد على الولايات المتحدة حال فرضها عقوبات جديدة ضد "السيل الشمالي 2"

ذكرت مصادر في الحكومة الألمانية لوكالة "بلومبرغ" أن ألمانيا تدرس حزمة إجراءات جوابية حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مشروع أنابيب "السيل الشمالي 2" المنفذ بالاشتراك مع روسيا.

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ونقلت الوكالة عن مسؤولين ألمانيين اثنين أن حكومة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تنظر في تمرير إجراءات منسقة مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية جاءت فيها أن الإجراءات الأمريكية الجديدة قد توجه، حال اتخاذها، ضربة موجعة إلى مزيد من الشركات والبنوك الألمانية والأوروبية إضافة إلى وكالات حكومية.

وعرضت مجموعة سيناتورات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في وقت سابق من يونيو، مبادرة لتوسيع العقوبات ضد مشروع أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" بين روسيا وألمانيا.

وتستهدف هذه العقوبات الجديدة، حسب التشريع، شركات التأمين التي تعمل مع السفن الروسية على تنفيذ المشروع.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يمثل في مجلس الشيوخ ولاية تكساس ويعتبر من المبادرين الأساسيين للعقوبات ضد هذا المشروع، إنه يشكل "تهديدا حيويا بالنسبة إلى الأمن القومي الأمريكي ولا يجب إنجازه".

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط حوالي 1220 كم، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي".

ويلقى المشروع الروسي معارضة من بعض الدول، في مقدمتها أوكرانيا التي تتخوف من فقدان إيرادات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، والولايات المتحدة التي تسعى إلى تسويق غازها في أوروبا.

المصدر: "بلومبرغ" + وكالات