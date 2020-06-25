الدفاع الإيرانية: لا خسائر بشرية بانفجار موقع الغاز شرقي طهران

قال داود عبدي؛ المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجار خزان الغاز في منطقة "بارشين" شرق طهران لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية وتمت السيطرة على الحريق.

نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن مصدر "مطلع" في القوات الإيرانية المسلحة أن العمل جار على التحقق من أسباب وقوع انفجار الغاز.

من جانبها قالت وكالة نور نيوز المقربة من الحرس الثوري إن لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران مؤكدة أن الحادث وقع قرب أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران.

قبل ذلك أعلن التلفزيون الإيراني أن السلطات المعنية تحقق في مسألة سماع دوي ومشاهدة الضوء الساطع شرق العاصمة.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة في طوارئ طهران:" لم نتلق أي طلب لإرسال سيارات إسعاف أو مساعدات طبية فيما يخص سماع دوي انفجار و مشاهدة ضوء شرق طهران، ونحن مستعدون لإرسال المساعدات العاجلة في حال طلب منا ذلك".

المصدر: RT + وكالات