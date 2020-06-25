وكالة "مهر" عن مصادر غير رسمية تفيد بسماع صوت انفجار رهيب شرق طهران

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تحدث ناشطون إيرانيون عن سماع دوي انفجار في منطقة سرخة حصار شرق العاصمة طهران.

بدورها نقلت وكالة مهر عن مصادر غير رسمية سماع صوت انفجار ضخم شرق طهران.

ومنطقة سرخة حصار التي تحدث عنها الناشطون تقع قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية.

#عاجل: صوت انفجار ضخم يهز شرقي العاصمة الإيرانية #طهران ولا معلومات بعد عن التفاصيل pic.twitter.com/q8Q0hx6byW — جاده إيران (@jadehiran) June 25, 2020

وأضافت "مهر" إن سكان بلدتي بومهن و برديس شرق طهران سمعوا صوت الانفجار دون تقديم معلومات إضافية.

المصدر: وكالات