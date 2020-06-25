روسيا.. المرتبة 12 في عدد الوفيات بكورونا والثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات

رغم تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا 613 ألف مصاب، إلا أنها تحتل المركز الثاني عشر في العالم في عدد الوفيات.

ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، التي تلخص البيانات الرسمية، تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث توفي هناك حتى الآن 121.9 ألف شخص.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 53830 حالة وفاة، تليها بريطانيا بـ 43165 وفاة، ثم إيطاليا حيث سجلت 34644 حالة وفاة، وفي المرتبة الخامسة فرنسا بـ 29734 وفاة، تليها إسبانيا حيث توفي 28327 شخصا جراء كورونا.

وحلت المكسيك في المرتبة السابعة بـ 24324 حالة وفاة، ثم الهند بـ 14894 وفاة، وسجلت إيران نحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها بلجيكا حيث تسبب تفشي الفيروس في وفاة 9722 شخصا، تليها ألمانيا بـ 8935 وفاة، وحلت روسيا في المركز الثاني عشر، حيث توفي 8600 شخص حتى الآن جراء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات