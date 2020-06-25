كورونا في روسيا.. أدنى حصيلة إصابات يومية منذ أبريل وتراجع ملموس في الوفيات

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر أبريل، مع تراجع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية أيضا.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس في تقريرها اليومي رصد 7113 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 7176 إصابة يوم أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 30 أبريل عندما تم تسجيل 7099 إصابة.

وشهد معدل الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا انخفاضا لليوم السادس على التوالي.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن 613994، بينها 230225 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ679 حالة نشطة منذ يوم أمس.

ورصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 92 وفاة جديدة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 154 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة الضحايا الإجمالية في روسيا إلى 8605 حالات وفاة.

وكانت حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا لآخر مرة عند مستوى 92 حالة في 25 مايو الماضي.

وتماثل 6342 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375164 شخصا.

وأجري في روسيا حتى الآن 18.1 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".

المصدر: RT