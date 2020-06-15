كورونا.. توقعات جديدة "أكثر تشاؤما" بشأن عدد الوفيات في الولايات المتحدة

أشارت توقعات "معهد التقييم والقياسات الصحية" الأمريكي إلى احتمال تسجيل 201129 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول شهر أكتوبر المقبل.

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وقال المعهد التابع لجامعة واشنطن إن هذه التوقعات تأتي إثر إجراءات إعادة فتح الولايات التي يجري تطبيقها حاليا.

ورفع المعهد توقعاته حول الوفيات في عموم البلاد بنسبة 18 بالمئة بعد أن كانت 169890 حالة وفاة في 10 يونيو المنصرم، لافتا إلى أن فلوريدا ستكون من بين الولايات الأكثر تضررا بـ18675 حالة وفاة.

وتوقع المعهد زيادة بـ72 بالمئة في الوفيات بولاية كاليفورنيا، وارتفاعا بـ56 بالمئة في أريزونا.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين، 21957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و85769.

وقالت المراكز الأمريكية إن عدد الوفيات زاد 373 حالة ليصل إجمالي الضحايا بـ"كوفيد 19" إلى 115644.

المصدر: "رويترز"