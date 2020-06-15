إصابات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع إلى مليونين و85769

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين، 21957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و85769.

وقالت المراكز الأمريكية إن عدد الوفيات زاد 373 حالة ليصل إجمالي الضحايا بـ"كوفيد 19" إلى 115644.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقابل تقريرها السابق يوم الأحد.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز