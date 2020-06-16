كوريا الشمالية تدرس إمكانية إدخال القوات للمنطقة المنزوعة السلاح

أعلنت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية أنها تدرس إعادة القوات إلى المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الجنوبية، والتي تم سحب القوات منها وفقا للاتفاقات مع سيئول.

وجاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أن جيش كوريا الشمالية يدرس خطة أعمال لاتخاذ إجراءات إعادة القوات إلى المناطق التي تم إخلاؤها من السلاح بموجب الاتفاقات بين الشمال والجنوب.

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ويهدف ذلك إلى "تحصين" الحدود و"زيادة اليقظة" تجاه كوريا الجنوبية، حسبما جاء في البيان.

يذكر أن العلاقات بين الكوريتين شهدت توترات خلال الفترة الأخيرة.

وقد أعلنت كوريا الشمالية عن إغلاق قنوات الاتصال المقامة سابقا مع الجنوب، ردا على ما وصفته بيونغ يانغ بـ "الاستفزازات" من قبل سيئول. وهددت بيونغ يانغ باتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.

المصدر: تاس