شقيقة كيم جونغ أون تتوعد كوريا الجنوبية بـ"خطوة تالية"

توعدت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية باتخاذ خطوة تالية تجاهها في وقت قريب.

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وقالت كيم يو جونغ، في بيان أصدرته اليوم السبت ونشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية في البلاد، تعليقا على قضية المنشورات التي يرسلونها المنشقون من كوريا الشمالية انطلاقا من أراضي كوريا الجنوبية: "حتى ولو جاءت نهاية العالم، فإنه يجب التخلص نهائيا من الرعاع الذين أقدموا على رمي قاذوراتهم إلى منطقتنا المقدسة، متجرئين في الوقت نفسه على إهانة السمعة المطلقة للرفيق الرئيس، الذي يعد رمزا لوطننا".

وأضافت: "أعتقد أن الوقت حان بلا شك لقطع العلاقات مع الجانب الكوري الجنوبي. سنتخذ في وقت قريب خطوة تالية".

وأردفت: "تنفيذا للصلاحيات التي تم توفيرها لي من قبل الزعيم الأعلى وحزبنا وبلادنا، أعطيت أمرا لهيئة شؤون الأعداء باتخاذ الخطوة التالية بشكل حاسم".

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ولم تكشف شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن طبيعة هذه الخطوة، إلا أنها شددت على أن القرارات بشأن الإجراءات التالية بحق كوريا الجنوبية ستتخذها "هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري".

وأعلنت بيونغ يانغ يوم 9 يونيو وقف كل قنوات الاتصال مع سيئول ردا على إرسال المنشقين منشورات دعائية من كوريا الجنوبية إلى أراضي كوريا الشمالية.

ويأتي ذلك بعد أيام من اتخاذ كوريا الجنوبية إجراء قانونيا ضد المنشقين الذين يرسلون مواد مثل الأرز ومنشورات مناهضة لكوريا الشمالية، عادة من خلال بالونات عبر الحدود شديدة التحصين أو في زجاجات عبر البحر.

المصدر: الوكالة المركزية الكورية + وكالات