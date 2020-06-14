ألمانيا... تراجع ملحوظ في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و6 حالات وفاة.

وجاء في بيان المعهد، اليوم الأحد: "تم تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 186269، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8787".

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وتظهر هذه الأرقام تراجعا ملحوظا، مقارنة مع مؤشرات اليوم السابق الذي شهد 348 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة جديدة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في بافاريا (47626)، وشمال الراين وستفاليا (39233) وبادن - فورتمبيرغ (35090) ، وفي برلين تم تسجيل (7282) حالة إصابة.

المصدر: وكالات