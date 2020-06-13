ألمانيا تسجل 18 وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 348 حالة جديدة، إضافة إلى تسجيل 18 وفاة جديدة.

إقرأ المزيد

وتفوق هذه الأرقام مؤشرات اليوم السابق الذي شهد 8 وفيات و248 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 186022، منها 8781 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها 47,6 ألف شخص، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا مع أكثر من 39,1 ألف حالة إصابة، وولاية بادن-فورتمبيرغ مع 39 ألفا، بينما سجلت العاصمة برلين 7252 إصابة.

المصدر: وكالات