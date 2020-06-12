السلطات الصحية الأمريكية تحذر من إعادة القيود العامة في حال تسجيل طفرة في الإصابات بكورونا

حذرت السلطات الصحية الأمريكية من أن الولايات ستكون مضطرة لإعادة فرض القيود العامة بسبب جائحة فيروس كورونا في حال ارتفاع معدلات الإصابة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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وأكد مسؤولون في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن على الناس مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم وغسل الأيدي بانتظام ووضع الكمامات للحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب مدير قسم الأمراض المعدية بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جاي باتلر: "إذا بدأ عدد الإصابات في الارتفاع من جديد، وخاصة في حال حدوث طفرة، من المهم أن نقر بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تلك التي فرضت في مارس الماضي".

وفي الأسابيع القليلة الماضية أثار خبراء مخاوف من أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى موجة جديدة من التفشي، وتشهد نحو 12 ولاية أمريكية بينها تكساس وأريزونا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا تكتظ بهم أسرة المستشفيات.

ومع إعادة فتح الاقتصاد في البلاد خففت سلطات بعض الولايات، من بينها تكساس وأريزونا وفلوريدا، قواعد التباعد الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية، كما أن كثيرا من الولايات الأمريكية لم تلزم المواطنين بوضع الكمامات الواقية.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الجمعة، حسب بيانات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 2115680 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 116796 وفاة، وتشهد معدلات ارتفاع المصابين والمتوفين مؤخرا زيادة بعد أيام من التراجع.

المصدر: "رويترز" + وكالات