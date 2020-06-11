الإدارة الأمريكية: الولايات المتحدة لا تستطيع إغلاق اقتصادها مجددا

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن حكومة الولايات المتحدة لا تعتبر أن إغلاق اقتصاد البلاد لمكافحة جائحة فيروس كورونا مرة أخرى خيارا واردا.

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وقال منوتشين، في مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية، اليوم الخميس: "لا يمكننا إغلاق الاقتصاد مرة أخرى. أعتقد أننا تعلمنا أن إغلاق الاقتصاد سيؤدي إلى مزيد من الأضرار".

وأضاف منوتشين أن هذه الأضرار لن تقتصر على الاقتصاد فقط وإنما ستشمل القطاعات الأخرى بما في ذلك مجال الخدمات الطبية الذي اعتبر أنه سيعاني من مشاكل جديدة حال اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وتابع وزير الخزانة الأمريكي: "أعتقد أن ما قام به الرئيس كان عقلانيا جديا، لكنني أعتقد كذلك أننا تعلمنا كثيرا".

وأفاد منوتشين بأنه من المخطط له أن يتم تخصيص تريليون دولار أخرى من أموال الإنقاذ لإجراءات دعم الاقتصاد على مدار الشهر القادم.

كما قال إنه مستعد للرجوع إلى الكونغرس لطلب مزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، لكن تقديم المساعدة للولايات سيكون موضع تفاوض مع المشرعين.

وسبق أن أكد رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لأضرار مدمرة وكبيرة، موضحا أن مستوى البطالة في البلاد قد يصل إلى 25% قبل بدء انخفاض هذا المؤشر، فيما لفت إلى أن خسائر إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني قد تبلغ نحو 20%.

المصدر: "CNBC" + وكالات