البيت الأبيض: سنبلغ ارتفاعا لإجمالي الناتج المحلي بـ21.5% في الربع الثالث من 2020

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن اقتصاد بلاده سيتم إحياؤه في النصف الثاني من العام 2020، حيث يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث بـ21.5%.

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وأشار كودلو، في اجتماع بالبيت الأبيض عقد اليوم الأربعاء، إلى أن معطيات إدارة الميزانية بالكونغرس الأمريكي تشير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة سيرتفع في الربع الثالث من 2020 بـ21.5%.

واعتبر كودلو، الذي يترأس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض أن "هذا سيكون أكبر ارتفاع خلال ربع واحد في تاريخ الولايات المتحدة".

وتعليقا على هذا الإعلان قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي حضر المؤتمر الصحفي: "هذه الأرقام كبيرة، حدوث ذلك سيكون أمرا رائعا".

ولم يشر كودلو إلى أن إدارة الميزانية في الكونغرس تتوقع هبوط الاقتصاد في الربع الثاني بـ37.7%، مع وصول مستوى البطالة في الربع الثالث إلى 15.8%.

وسبق أن اعتبر رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن إحياء اقتصاد البلاد يمكن أن يبدأ قريبا، لكنه أكد أن إنعاشه بالكامل قد لا يحدث قبل الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأكد باول تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لأضرار مدمرة وكبيرة، موضحا أن مستوى البطالة في البلاد قد يصل إلى 25% قبل بدء انخفاض هذا المؤشر، فيما لفت إلى أن خسائر إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني قد تبلغ نحو 20%.

المصدر: وكالات