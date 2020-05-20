حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مستوى 94 ألف حالة.

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وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الأربعاء، حسب معلومات موقع Worldometers"، 1579985" إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 94181 وفاة، ما يمثل 5.96% من الحصيلة العامة للحالات، و365747 شفاء، أي 23.14%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش يوم أمس، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1528235 حالة، بينها 91664 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 23405 حالات، فيما بلغت زيادة الوفيات 1324.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن أعداد ضحايا الجائحة على أساس يومي لا تزال عالية، إلا أن سلطات البلاد أطلقت عملية رفع القيود العامة المفروضة بسبب الفيروس.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أمس الثلاثاء، أن كل الولايات الـ50 في أمركا بدأت اتخاذ إجراءات تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب الجائحة.

المصدر: RT + رويترز