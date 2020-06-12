المحكمة الجنائية الدولية ترفض قرار ترامب بشأن فرض عقوبات على مسؤولين لها

انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، بشدة اليوم الخميس، مرسوما للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسمح لإدارته بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة.

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وأعربت المحكمة التي مقرها مدينة لاهاي الهولندية، في بيان، عن استيائها العميق لقرار ترامب، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته تهديدات وإكراها، كما أنه يمثل "محاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون".

وأضافت أن الحديث يدور عن الهجوم الأخير في "سلسلة الهجمات غير المسبوقة" على المحكمة.

وكان ترامب قد سمح لإدارته بفرض عقوبات اقتصادية ومنع ممثلي المحكمة الجنائية الدولية من الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة، وذلك ردا على قرار المحكمة السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، وهو قرار اتخذته المحكمة في مارس الماضي رغم معارضة واشنطن.

المصدر: رويترز