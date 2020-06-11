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هولندا "منزعجة" من نية إدارة ترامب فرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية

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هولندا
Reuters VALENTYN OGIRENKO
وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك.
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أعربت هولندا عن انزعاجها من إجراءات الولايات المتحدة ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، داعية إلى وقف هذه التحركا تجاه المنظمة.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "منزعجون جدا بالإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية".

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ودعا بلوك الولايات المتحدة إلى "عدم فرض عقوبات تستهدف موظفي المحكمة الجنائية الدولية" التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.

وتابع بلوك: "هولندا تدعم بشكل كامل المحكمة الجنائية الدولية ستواصل فعل ذلك، لأنها تلعب دورا حيويا في مكافحة الإفلات من العقاب وتأييد هيمنة القانون الدولي".

وقد وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الخميس، أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان.

المصدر: RT

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