المكسيك تسجل قفزة جديدة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك الثلاثاء، تسجيل 4 آلاف و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و600 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 124 ألفا و301 حالة، مقارنة مع يوم أمس حيث أعلن عن تسجيل 2999 حالة فقط.

وتابعت، أن إجمالي الوفيات أرتفع أيضا ليصل إلى 14 ألف و649 حالة وفاة، مقارنة مع يوم أمس الاثنين، حيث سجلت 354 وفاة.

وكانت الحكومة المكسيكسة قد رحجت "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

المصدر: "رويترز"