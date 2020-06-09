المكسيك.. ارتفاع جديد في أعداد الوفيات والمصابين بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك الاثنين، تسجيل 2999 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و102.

وأشارت إلى تسجيل 354 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الضحايا إلى 14 ألفا و53 حالة، في ارتفاع ملحوظ عن أمس الأحد حيث أعلنت عن 188 وفاة.

وقالت الحكومة، إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

المصدر: "رويترز"