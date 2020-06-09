 
مباشر

بيان من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بخصوص الاتصال مع الشمال

أخبار العالم

بيان من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بخصوص الاتصال مع الشمال
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o251

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال هاتفي دوري عبر خط الاتصال العسكري من الجنوب في الساعة 9:00 صباحا.

إقرأ المزيد
وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية
وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

وأكدت الوزارة في بيان لها أن كوريا الشمالية لم ترد أيضا على اتصال هاتفي من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن بين السفن العسكرية.

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي مرتين يوميا في الـ9:00 صباحا، والرابعة عصرا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق من أمس الاثنين، عن قطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من منتصف النهار، احتجاجا على تعامل الجنوب مع حملة إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود إليها.

إقرأ المزيد
كوريا الشمالية تستجيب لاتصال من الجنوب
كوريا الشمالية تستجيب لاتصال من الجنوب

وأفادت كوريا الشمالية بأن هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة، بعد اتخاذ قرار إغلاق جميع قنوات الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

يشار إلى أن خطوط الاتصال العسكري أعيدت في عام 2018 تماشيا مع القمة التاريخية التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من الانقطاع.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا