كوريا الشمالية تستجيب لاتصال من الجنوب

استجابت كوريا الشمالية لاتصال هاتفي من مكتب الاتصال المشترك في كوريا الجنوبية، بعدما كانت قد امتنعت للمرة الأولى عن الرد منذ إنشاء المكتب، وذلك غداة تهديد بيونغ يانغ بإلغائه.

إقرأ المزيد

وحاول المكتب الاتصال مع كوريا الشمالية في الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) إلا أن الشمال لم يرد، قبل أن يتم إجراء مكالمة هاتفية بين الكوريتين في الساعة الخامسة مساء كالمعتاد.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تستجيب فيها كوريا الشمالية لاتصال هاتفي من مكتب الاتصال المشترك منذ افتتاح المكتب، وذلك بعد أن توعدت بيونغ يانغ بإلغاء المكتب تعبيرا عن غضبها من إرسال ناشطين منشورات مناهضة للنظام الشيوعي من الجنوب.

وقال مسؤول بوزارة الوحدة "إنه تم تواصل الكوريتين بعد ظهر اليوم عن طريق مكتب الاتصال المشترك"، ولم يذكر الجانب الكوري الشمالي محاولة كوريا الجنوبية للتواصل مع الشمال في الصباح.

وعادة ما تجري الكوريتان اتصالين هاتفيين يوميا، أحدهما في التاسعة صباحا والثاني في الخامسة مساء من خلال مكتب الاتصال المشترك، منذ افتتاحه في سبتمبر من عام 2018 بعد لقاء قمة بانمونغوم التاريخي الذي جمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: يونهاب