ترامب يذكّر كولن باول بحرب العراق

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذي قال إنه سيصوت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية.

وقال ترامب: "كولن باول، متغطرس حقيقي كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان".

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn’t Powell say that Iraq had “weapons of mass destruction?” They didn’t, but off we went to WAR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة "سي إن إن"، حيث قال: "بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة".

المصدر: RT