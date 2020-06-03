الكرملين حول قمة تطوير لقاح ضد كورونا: الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحة الروسية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يشارك في القمة الدولية الخاصة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

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وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء بأن روسيا لا تنوي المشاركة على أرفع مستوى في الدورة القادمة من القمة العالمية للقاحات (Global Vaccine Summit 2020) التي من المقرر أن تعقد في 4 يونيو بواسطة الفيديو.

وأوضح بيسكوف أن هذا الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحة الروسية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يشارك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في القمة التي تنظم بريطانيا دورتها القادمة.

المصدر: نوفوستي