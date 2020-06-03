 
مباشر

الكرملين حول قمة تطوير لقاح ضد كورونا: الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحة الروسية

أخبار العالم

الكرملين حول قمة تطوير لقاح ضد كورونا: الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحة الروسية
Sputnik Mikhail Voskresensky
الكرملين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0p9

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يشارك في القمة الدولية الخاصة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

إقرأ المزيد
جونسون يدعو بوتين إلى قمة دولية بشأن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا
جونسون يدعو بوتين إلى قمة دولية بشأن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء بأن روسيا لا تنوي المشاركة على أرفع مستوى في الدورة القادمة من القمة العالمية للقاحات (Global Vaccine Summit 2020) التي من المقرر أن تعقد في 4 يونيو بواسطة الفيديو.

وأوضح بيسكوف أن هذا الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحة الروسية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يشارك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في القمة التي تنظم بريطانيا دورتها القادمة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا