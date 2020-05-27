جونسون يدعو بوتين إلى قمة دولية بشأن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة دولية افتراضية خاصة بمساعي تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أوائل الشهر القادم.

وأكدت السفارة البريطانية في موسكو أمس في بيان لها أن جونسون دعا بوتين إلى المشاركة في الدورة القادمة من القمة العالمية للقاحات (Global Vaccine Summit 2020) التي من المقرر أن تعقد في 4 يونيو بواسطة الفيديو، مشيرا إلى أن الاجتماع سيركز على تعبئة الموارد التي يحتاج إليها التحالف العالمي لللقاحات والتحصين (GAVI) بغية ضمان وصول جميع المحتاجين إلى لقاح ضد الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن بوتين تسلم هذه الدعوة عبر قنوات دبلوماسية لكن القرار بشأن مشاركته في القمة لم يتخذ بعد وسيتم الإعلان عنه لاحقا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه سيحضر القمة المستقبلية التي ترتب لها بريطانيا هذا العام، قائلا إن هذا الاجتماع يتيح فرصة ممتازة لتجديد الالتزام الدولي بجهود GAVI الرامية لإنقاذ الأرواح وضمان الوصول المتساوي إلى لقاح ضد "كوفيد-19" عندما يتم تطويره.

وأشار غيبريسوس إلى أنه أجرى اتصالا "جيدا جدا" مع جونسون بحثا فيه جهود محاربة الفيروس التاجي، وأشاد بدعم المملكة المتحدة حكومة وشعبا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

Huge thanks to my friend @BorisJohnson, 🇬🇧 Prime Minister, for a very good call about the global #COVID19 response. We discussed how to strengthen our collaboration to defeat the pandemic. I thanked him for 🇬🇧’s leadership on accelerating vaccine research and development. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2020

وعقدت الدورة السابقة من القمة في ديسمبر 2019 في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

المصدر: وكالات + RT