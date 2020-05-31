بومبيو يرد على ظريف وينتقد ملف إيران بمجال حقوق الإنسان

رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على خلفية انتقادات وجهها الأخير للولايات المتحدة حول مقتل جورج فلويد وطريقة تعاملها مع التظاهرات الأخيرة.

وانتقد بومبيو سياسات إيران بعدد من المجالات المتعلقة بحقوق الانسان، مخاطبا وزير الخارجية الإيراني عبر تغريدة على "تويتر" قائلا، "إيران تعدم المثليين، وتقتل النساء بالحجارة، وتبيد اليهود"، على حد تعبيره.

You hang homosexuals, stone women and exterminate Jews. pic.twitter.com/eip0bu8RIL — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 30, 2020

وكانت إيران قد وجهت توبيخا شديد اللهجة للولايات المتحدة بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد بمدينة منيابوليس بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة.

ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لا يعتقد البعض أن حياة السود مهمة"، مستخدما وسم "بلاك لايفز ماتر" أو "حياة السود مهمة".

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وأضاف: "ولمن يعتقد أنها مهمة.. لقد تأخر كثيرا أن يشن العالم بأسره حربا على العنصرية.. حان الوقت لعالم ضد العنصرية".

وتابع قائلا: "الحكومة الأمريكية تبدد موارد مواطنيها سواء بمغامراتها في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية"، مستخدما الصياغة نفسها التي اتبعها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة بعث بها إلى المحتجين في شوارع إيران عام 2018.

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وساد غضب عارم في الولاية عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه المواطن وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته بشدة على عنقه، حتى اختنق ومات.

المصدر: وكالات + "تويتر"