محتجون يهاجمون مركبة شرطة قرب برج ترامب في شيكاغو

هاجم محتجون مركبة شرطة يوم السبت بالقرب من برج وفندق ترامب العالمي الواقع في شيكاغو، وذلك مع استمرار مظاهرات تجتاح الولايات المتحدة لليوم الخامس على التوالي.

وشهدت التظاهرات في مدينة شيكاغو اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، كما تداولت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو لسحل الشرطة لأحد المتظاهرين، فضلا عن إشعال المتظاهرين للنيران في سيارات الأمن والأبنية وسط المدينة.

وتجددت مساء أمس السبت مظاهرات احتجاجية، رافقتها أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر الشرطة في مينيابوليس.

المصدر: وكالات