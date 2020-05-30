"تويتر" لم يجد مخالفات في تغريدة ترامب حول أحداث مينيابوليس

أكد موقع "تويتر" أنه لم يجد أي مخالفة لقواعدها في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أحداث مينيابوليس، وضع عليها سابقا إشارة تقول إن التغريدة تخالف حظر تبرير العنف على الموقع.

ونشر البيت الأبيض في حسابه البلاغ الذي تلقاه من "تويتر"، والذي قالت إدارة الموقع فيه إنها لم تكتشف أي مخالفة لقواعد الموقع بعد تحليل المضمون، ولم تتخذ أي إجراءات عل إثر نشر ترامب لتغريدته.

Twitter, in an email to the White House moments ago, admitted that the very tweet they are censoring does not violate any Twitter rules.



So why are they still censoring it?https://t.co/sMtjFipu5Npic.twitter.com/xsr8glIwQS — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020

وتساءلت الإدارة الامريكية: "لماذا تعرضت التغريدة للرقابة على كل حال؟".

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ووصف ترامب في تغريدته المثيرة للجدل المشاركين بأعمال الشغب في مينياوبوليس بأنهم "مخربين"، وتوعد بأن السلطات الفدرالية ستأخذ الوضع تحت السيطرة، محذرا من أنه "عندما تبدأ أعمال النهب يبدأ إطلاق النار".

جدير بالذكر أن مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، إلى جانب مدن أخرى تشهد احتجاجات عنف ضد الشرطة في أعقاب مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء على يد رجل شرطة أثناء إلقاء القبض عليه. واندلعت في مينيابوليس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين.

المصدر: تاس