موقع "تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة نشرها البيت الأبيض

وضعت إدارة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة، علامة تحذيرية على إحدى تغريدات البيت الأبيض.

وظهر تحت النص تحذير يشير إلى أنها تنتهك قوانين "تويتر"، حيث جاء في تغريدة البيت الأبيض أن "الرئيس لم يقم بتمجيد العنف.. أدانها بوضوح، (مدققو الحقائق) المتحيزون وغير النزيهين على تويتر أوضحوا أن (تويتر) ناشر وليس منصة".

جدير بالذكر أن "تويتر" يتخذ بشكل عام إجراءات ضد التغريدات التي تنتهك قوانينها.

RT

وكان موقع "تويتر" قد وضع إشارة على إحدى تغريدات الرئيس دونالد ترامب، تنذر المستخدمين بضرورة التأكد من صحة المعلومات.

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وظهرت تحت تغريدة ترامب، التي أعرب فيها عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الأمريكية القادمة، علامة زرقاء مع دعوة لمستخدمي "تويتر" إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التصويت عبر البريد، مرفقة برابط للمقالات والمواد حول الموضوع.

وأكدت شركة "تويتر" أنها استخدمت هذه العلامة على تغريدة لرئيس دولة لأول مرة في إطار سياساتها الجديدة لمحاربة "المعلومات المضللة".

وحذر ترامب في تغريدته من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات وأعرب عن مخاوفه من احتمال تعرض مواقع البريد للاختراق والتلاعب.

ويضع "تويتر" مثل هذه الإشارات على تغريدات تتضمن معلومات غير موثوق بها وتحتاج للتدقيق.

المصدر: RT + وكالات