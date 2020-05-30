ترامب: طلبت من وزارة العدل الإسراع في التحقيق حول مقتل فلويد ولا تبرير لما حدث

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه طلب من وزارة العدل الإسراع في التحقيق الخاص بمقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورد فلويد، بعملية القبض عليه من قبل شرطة مينيسوتا.

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وقال ترامب، في اجتماع مع رؤساء عدد من الشركات الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، في البيت الأبيض: "أود أن أعرب عن خالص تعازينا وأعمق تعاطفنا لعائلة جورج فلويد. ما حدث هو أمر مروع للغاية".

وأضاف ترامب: "طلبت من وزارة العدل الإسراع في إجراء التحقيق الفدرالي في مقتله، والقيام بذلك فورا وفي أسرع وقت ممكن. هذا حدث محلي لكننا نرفعه إلى المستوى الفدرالي... إنه حدث مروع".

وقال الرئيس الأمريكي إنه أعرب عن حزنه خلال حديثه مع أفراد عائلة فلويد، مضيفا أن "هذا كان أمرا مرعبا... ويبدو أنه لا يوجد أي تبرير لما حدث"، فيما أبدى أمله في أن "يتم التعامل مع هذه القضية بشكل صحيح".

وتشهد مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، أعمال شغب مستمرة بعد أن تناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز فلويد على يد عناصر شرطة بطريقة قاسية، يوم 25 مايو، مما أسفر عن وفاة الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وبدأت الاحتجاجات في منيابوليس سلمية لكن حلت محلها ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب بعد أن صب المحتجون جام غضبهم على السلطات عقب موت فلويد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضع شرطي أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض.

المصدر: RT + وكالات