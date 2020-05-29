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الولايات المتحدة.. إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في مينيسوتا

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الولايات المتحدة.. إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في مينيسوتا
Reuters ADAM BETTCHER
الاضطرابات في ولاية مينيسوتا الأمريكية
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قرر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم وولز، إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في الولاية على خلفية الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين على إثر مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وبموجب القرار، يراد من أفراد الحرس الوطني "المساعدة في ضمان الأمن والحفاظ على الهدوء".

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وأشار الحاكم إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أعمال الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

يذكر أن المظاهرات في الولاية اندلعت على خلفية تناقل مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لإلقاء القبض على المواطن المدعو جورج فلويد من قبل الشرطة بطريقة قاسية. وتوفي فلويد في المستشفى متأثرا بإصابته أثناء إلقاء القبض عليه.

المصدر: تاس

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