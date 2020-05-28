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سلطات مدينة منيابوليس الأمريكية تطلب تعزيزات أمنية في ظل تصاعد الاحتجاجات

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سلطات مدينة منيابوليس الأمريكية تطلب تعزيزات أمنية في ظل تصاعد الاحتجاجات
Reuters
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طلبت السلطات المحلية في مدينة مينيابوليس الأمريكية، تعزيزات من الحرس الوطني الفدرالي، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات التي اندلعت هناك من جراء مقتل رجل أسود على يد الشرطة بطريقة وحشية.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا، التي تضم مدينة منيابوليس، إن الوضع ازداد خطورة، داعيا المحتجين إلى التظاهر بشكل سلمي.

وتحولت منذ الليلة الماضية الاحتجاجات إلى أعمال شغب وتخريب للمحلات والمنشآت التجارية والاعتداء على رجال الشرطة ما أدى لمقتل شخص واحد.

وبدأت الاحتجاجات في المدينة عقب مقتل رجل أمريكي من أصول إفريقية بطريقة وحشية على يد الشرطة المحلية.

المصدر: وكالات

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